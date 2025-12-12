Муж финалистки конкурса «Мисс Швейцария» убил ее и перемолол в блендере
Мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальные обвинения в расправе над ней. Об этом сообщает издание People.
В феврале 2024 года изуродованные останки 38-летней королевы красоты Кристины Йоксимович нашли в ее доме. Подозрение сразу пало на мужа Томаса. Сначала он утверждал, что нашел жену мертвой и в панике расчленил труп. Однако спустя месяц Томас признался в преступлении, заявив, что женщина напала на него первой с ножом, и его действия были лишь самообороной. Судмедэкспертиза опровергла слова мужчины.
Полиция выяснила, что Йоксимович расчленили с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа. Мужчина измельчил некоторые части ее тела в блендере и растворил их в химическом растворе. Тем не менее, суд кантона Базель-Ланд вынес окончательные обвинения только сейчас. Знакомые Йоксимович рассказывали, что Томас был жестоким человеком и неоднократно применял насилие к своей жене. Сейчас он находится под стражей.
