Муж финалистки конкурса «Мисс Швейцария» убил ее и перемолол в блендере

12 декабря 2025, 09:21

Муж финалистки «Мисс Швейцария» Йоксимович предстанет перед судом за убийство

Фото: iStock/Michael Nesterov

Мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальные обвинения в расправе над ней. Об этом сообщает издание People.