Более 20 выращивавших лук в Кашире мигрантов оказались нелегалами

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Из России за нарушение миграционного законодательства вышлют более 20 приезжих из Средней Азии, которые выращивали лук в Кашире. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Иностранцы, не имевшие документов, выращивали, собирали и фасовали зелёный лук в тепличном агрокомплексе в сельском поселении Базаровское. В результате рейда в отдел полиции доставили более 20 уроженцев Средней Азии. За незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в России на мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях», – рассказала Волк.По её словам, на каждого нелегала наложен штраф. Их также выдворят за пределы страны. Сейчас полицейские ищут организаторов незаконной миграции.
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