Челябинца, устроившего резню на Кировке, отдали под суд

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В Челябинске мужчину, который устроит поножовщину в октябре 2023 года на главной пешеходной улице города, отдали под суд. Об этом сообщает URA.RU.
21-летний челябинец обвиняется в убийстве покушении на убийство двух человек в связи с выполнением общественного долга. По данным следствия, в ночь на 28 октября 2023 года челябинец в баре пересечении улиц Кирова и Труда начал ссориться с незнакомым парнем. Словесный конфликт перешел на драку с ножом. Молодой человек зарезал незнакомца и ранил очевидцев, которые пытались его задержать.
Ранее сообщалось, что в Рязани убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания. Мужчина пытался ограбить обокрасть частный дом, но его заметили соседи и вызвали полицейских. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео
Алина Юрчак