В Конго зафиксировали массовый побег пациентов с подозрением на Эболу

24 мая 2026, 02:41

В Конго 18 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из карантинной зоны

В восточной части Демократической Республики Конго подожгли палаточный лагерь, предназначенный для размещения пациентов с подозрением на лихорадку Эбола. В результате инцидента 18 человек покинули зону карантина, пишет агентство The Associated Press.





По данным местных властей, беспорядки спровоцировали родственники молодого человека, скончавшегося от Эболы. Они намеревались забрать тело для проведения традиционных похорон, однако медицинский персонал отказал в этой просьбе. После конфликта родственники мобилизовали толпу: люди устроили беспорядки и подожгли изоляционные палатки, в которых находились пациенты.



«Мы решительно осуждаем этот акт, поскольку он вызвал панику среди персонала, а также привел к побегу 18 пациентов с подозрением на заболевание в населенный пункт», — прокомментировал ситуацию директор больницы Монгбвалу доктор Ричард Локуди.