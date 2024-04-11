Более 200 мигрантов из Белоруссии с палками пытались прорваться в Польшу

Фото: Погранстража Польши
Более 200 человек пытались незаконно прорваться через польско-белорусскую границу, атакуя пограничников камнями, сообщает пограничная служба Польши.
Утром 10 апреля около пограничного поста в Беловежской пуще собралась группа из примерно 220 нелегальных мигрантов.
Они демонстрировали агрессивное поведение и попытались насильственно пересечь границу со страной Евросоюза через реку Пшевлока. Заметив пограничников, люди начали метать в их сторону ветки и камни.
Попытку незаконного пересечения государственной границы предотвратили сотрудники пограничной службы и военные Польши. В ходе инцидента было изъято самодельное оружие из дерева и гвоздей у иностранных граждан.
Отмечается, что потерпев неудачу мигранты отступили вглубь Белоруссии.
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Они демонстрировали агрессивное поведение и попытались насильственно пересечь границу со страной Евросоюза через реку Пшевлока. Заметив пограничников, люди начали метать в их сторону ветки и камни.
Попытку незаконного пересечения государственной границы предотвратили сотрудники пограничной службы и военные Польши. В ходе инцидента было изъято самодельное оружие из дерева и гвоздей у иностранных граждан.
Отмечается, что потерпев неудачу мигранты отступили вглубь Белоруссии.
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Артем Кузьмин