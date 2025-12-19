Более 200 рейсов задержали и отменили в Дубае

19 декабря 2025, 20:00

SHOT: 214 рейсов задержали и отменили в аэропорту Дубая из-за потопа

Фото: iStock/skyNext

В Международном аэропорту Дубая задержали и отменили 214 рейсов связи с потом, вызванным ливнями с грозами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.