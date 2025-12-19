Более 200 рейсов задержали и отменили в Дубае
В Международном аэропорту Дубая задержали и отменили 214 рейсов связи с потом, вызванным ливнями с грозами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, всего задержали 159 рейсов на прилет и 46 на вылет, еще девять отменили. Из всех перелетов 24 связаны с Россией.
В частности, задержали четыре рейса из Москвы, два из Казани и один из Новосибирска. Один — из Сочи — отменили. Также задержали шесть рейсов в Москву, три в Сочи, по два в Санкт-Петербург и Казань, по одному в Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.
Сильные дожди вызвали масштабные подтопления в городе. Помимо проблем с авиасообщением, люди жалуются на сложности с вызовом такси.
Читайте также: