Умер известный маньяк-людоед
Пермский людоед Малышев умер в поликлинике от цирроза печени
Умер пермский людоед Михаил Малышев. Об этом пишет газета kp.ru.
По ее данным, маньяк скончался сегодня днем, 19 декабря, в возрасте 65 лет. Малышев пришел в поликлинику в микрорайоне Закамск на прием к терапевту, но не дошел до кабинета. В коридоре ему стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Причиной смерти стал цирроз печени.
Напомним, Малышев отсидел 23 года за каннибализм. После выхода на свободу он устроился на работу в приют для бездомных животных. В октябре в его квартире нашли тело соседа.
