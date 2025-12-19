Забывшую о дочери на четыре дня россиянку отправили в колонию

19 декабря 2025, 17:41

В Воронеже мать, бросившую дочь на 4 дня, приговорили к 8,5 годам колонии

Фото: iStock/zoka74

В Воронеже суд вынес приговор 20-летней местной жительнице, оставившей малолетнюю дочь без присмотра на несколько дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.