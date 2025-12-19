Забывшую о дочери на четыре дня россиянку отправили в колонию
В Воронеже суд вынес приговор 20-летней местной жительнице, оставившей малолетнюю дочь без присмотра на несколько дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Подсудимую признали виновной по части 3 статьи 30 и пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ — «покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью».
В ходе судебного разбирательства установлено, что девушка вела антисоциальный образ жизни. В апреле она оставила свою трёхлетнюю дочь одну в съёмной квартире без еды и воды и ушла развлекаться. Ребёнок находился без присмотра несколько дней.
На третий день девочка залезла на подоконник и открыла окно, что заметили прохожие. Они вызвали экстренные службы. Ребёнка доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Суд, учитывая тяжесть содеянного и обстоятельства дела, назначил женщине наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.
