Мигрант пытался затащить двоих детей в машину и поплатился

19 декабря 2025, 18:51

В Ленобласти мигранта осудят за попытку похищения двоих детей

Фото: iStock/gan chaonan

В Ленинградской области осудят 30-летнего мигранта, который пытался похитить двоих детей 12 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.