Мигрант пытался затащить двоих детей в машину и поплатился
В Ленобласти мигранта осудят за попытку похищения двоих детей
В Ленинградской области осудят 30-летнего мигранта, который пытался похитить двоих детей 12 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, все произошло 24 августа в поселке Вырица. Иностранец подъехал к малолетним, схватил их и потащил к машине. Мужчина угрожал им, а также повалил одного ребенка на асфальт.
Так как его жертвы сопротивлялись, и в происходящее вмешался прохожий, фигурант не смог довести преступление до конца. Вскоре его обвинили по части 3 статьи 30, пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 126 УК. Уголовное дело рассмотрит Гатчинский городской суд.
