США могут пересмотреть содержание пакета помощи ВСУ из-за атаки на Курскую область

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Администрация США обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По словам одного из них, власти Соединенных Штатов в закрытом режиме обсуждают, стоит ли включить в пакеты помощи для ВСУ, которые они отправляют каждые две недели, большее количество бронетехники или же стоит увеличить поставки боеприпасов.
Другой источник сообщает, что Вашингтон на данный момент не имеет полного представления о целях вылазки украинских боевиков на российскую территорию, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Другой источник сообщает, что Вашингтон на данный момент не имеет полного представления о целях вылазки украинских боевиков на российскую территорию, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова