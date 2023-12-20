Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске

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В результате столкновения такси и легкового автомобиля в Луганске пострадали шесть человек, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, авария произошла 20 декабря в 16:00 на улице Победоносной.
Автомобиль такси столкнулся с легковой машиной. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В МВД также добавили, что травмы получили оба водителя транспортных средств, а также четыре пассажира.
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Автомобиль такси столкнулся с легковой машиной. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
«По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В МВД также добавили, что травмы получили оба водителя транспортных средств, а также четыре пассажира.
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Евгения Парфентьева