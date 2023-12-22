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В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

Под Ростовом двое взрослых и трое детей погибли при столкновении с грузовиком
22 декабря 2023, 00:47
Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Ростовской области пятеро людей, включая троих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, водитель Volkswagen Polo около 18:20 нарушил полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся по встречной полосе.

В результате аварии погибли два взрослых и двое детей, родившихся в 2013 и 2015 годах. Один из пассажиров был доставлен в больницу, где умер.


Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей, среди которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.

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В Чехии уточнили число жертв стрельбы в Праге
Полиция: жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали 14 человек
22 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/Josiah_S

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил, что число жертв стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге составило 14 человек, передает ТАСС.
По данным Вондрашека, ранения получили 25 человек, из которых 10 находятся в критическом состоянии.

Изначально сообщалось о гибели 15 человек.

Давид Козак, 24-летний стрелок, устроил стрельбу в университете и покончил с собой внутри здания. У него было несколько законно приобретенных единиц оружия. Перед инцидентом в университете, студент убил своего отца.

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В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и три ребенка
21 декабря 2023, 22:11

Фото: iStock/Motortion

В ДТП на трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.
По информации СМИ, трагедия случилась 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.

В результате аварии погиб водитель легкового пассажира, а также четверо его пассажиров, трое из которых были несовершеннолетними. Пассажирка 2009 года рождения была экстренно госпитализирована с места происшествия в больницу, однако, спасти её не удалось.

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#дети
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Жительница Краснодара выжила после «лавины» из туалетной бумаги в супермаркете
21 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительница Краснодара чуть не погибла в магазине после того, как ее завалило туалетной бумагой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что грузчик складывал продукцию с другой стороны стеллажа и случайно столкнул верхние поддоны с продукцией туалетной бумаги на женщину. Тяжелые деревянные поддоны упали на голову пострадавшей.

Отмечается, что женщину госпитализировали в результате получения тяжелых травм. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей.

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В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке
Белгородская прокуратура выясняет, почему скорая застряла на нечищеной дороге
21 декабря 2023, 21:22

Фото: iStock/Motortion

В Белгородской области начали проверку после информации о том, что женщину со сломанной ногой пришлось тащить до машины скорой помощи на ватрушке для катания, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из СНТ «Авбтомобилист-2» Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, местная жительница поскользнулась и сломала ногу. Ей вызвали скорую помощь, однако, автомобиль увяз в снегу и не смог подъехать к дому пострадавшей. Сотрудники МЧС пытались откопать машину, а когда этого не получилось, то женщину со сломанной ногой поместили на ватрушку и почти километр тащили её до скорой.

«Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании «Белгород №1», по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ «Автобмобилист-2», что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#снег
#прокуратура
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В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза погиб, сорвавшись с 24 этажа
21 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 25-летнего аниматора пригласили на дворовой праздник. Мужчина должен был спуститься спуститься по верёвкам вниз, чтобы эффектно поздравить детей.

Однако, промышленный альпинист перепутал верёвки и сорвался вниз с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей. В этот момент ребята звали Деда Мороза.

По факту произошедшего инициирована проверка. На месте происшествия работают следователи.

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Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в Праге
21 декабря 2023, 20:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Более 15 человек погибли в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в чешской столице. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось, что во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли десять человек. Ещё тридцать человек были ранены.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.

В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.

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#студенты
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#погибшие
#человек
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В Новосибирске пропал 11-летний мальчик
21 декабря 2023, 20:12

Фото: iStock/Sinicakover

В Новосибирске пропал 11-летний школьник, об этом сообщает волонтёрский отряд «Лиза Алёрт» по Новосибирской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили представители поискового отряда, одиннадцатилетний школьник пропал 21 декабря. Утром мальчик ушёл в школу, но домой так и не вернулся.

Волонтёры рассказали, что пропавший мальчик имеет худощавое телосложение, рост 135 сантиметров и светло-русые волосы. Уходя в школу он был одет в чёрный пуховик, серую шапку, сапоги и брюки. С собой у мальчика был тёмно-серый рюкзак.

15 мая в городе Волжский 12-летний мальчик пропал по дороге в школу. Он ушёл из дома без телефона, до учебного заведения так и не добрался.

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#школьник
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#поиски
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Lidovky: Во время стрельбы в пражском университете погибли 10 человек
21 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли 10 человек. Ещё 30 получили ранения. Об этом сообщили чешские полицейские и медики.
Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза, сообщает портал Lidovky. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.

В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.

Посольство РФ выясняет, есть ли в числе пострадавших российские граждане. Дипломатическое представительство направило в правоохранительные органы Чехии и в мэрию Праги соответствующие запросы.

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В Москве бывшего министра Открытого правительства Абызова осудили на 12 лет
21 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве вынесли приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Абызов был задержан в Москве ещё в 2019 году. Его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании средств, подкупе, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

В результате, следствию удалось установить, что, благодаря своим преступным схемам, Абызову удалось вывести из страны огромные деньги, чем он нанёс России материальный ущерб более чем 32 миллиарда рублей.

Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, бывшего министра обязали выплатить штраф в 80 миллионов рублей.

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