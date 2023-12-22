В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

Фото: iStock/Aleksei Andreev
В Ростовской области пятеро людей, включая троих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, водитель Volkswagen Polo около 18:20 нарушил полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN, двигавшимся по встречной полосе.
В результате аварии погибли два взрослых и двое детей, родившихся в 2013 и 2015 годах. Один из пассажиров был доставлен в больницу, где умер.
Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с участием пяти автомобилей, среди которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.
Читайте также:
Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске
В России вырастут цены на запчасти в Новом году
В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
В результате аварии погибли два взрослых и двое детей, родившихся в 2013 и 2015 годах. Один из пассажиров был доставлен в больницу, где умер.
Читайте также:
Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске
В России вырастут цены на запчасти в Новом году
В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
Артем Кузьмин