Более 25 камней проглотил малыш из Ессентуков

28 октября 2025, 14:04

В Ессентуках трёхлетний мальчик проглотил более 25 камней

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Ессентуках трёхлетний мальчик оказался в больнице после того, как проглотил более 25 камней. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края, передаёт РЕН ТВ.