Более 25 камней проглотил малыш из Ессентуков
В Ессентуках трёхлетний мальчик оказался в больнице после того, как проглотил более 25 камней. Об этом сообщили в Минздраве Ставропольского края, передаёт РЕН ТВ.
Ребенок жаловался на боли и вздутие живота, при обследовании в проекции толстой кишки обнаружили камни.
Родители мальчика не знали, при каких обстоятельствах он мог проглотить посторонние предметы.
Врачи назначили маленькому пациенту очистительную и противовоспалительную терапию и наблюдали за его состоянием в течение пяти дней. Благодаря лечению камни вышли естественным путём, и состояние ребёнка улучшилось.
Специалисты отметили, что произошедшее никак не сказалось на здоровье малыша и не будет иметь негативных последствий.
Читайте также: