Mash: Россиянину пробили голову мачете в Таиланде на глазах шестилетней дочери
Русский турист в Таиланде получил серьёзное ранение в результате конфликта, произошедшего в пригороде Пангана.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пара вела прямой эфир. Девушка из Красноярска не выключила камеру, когда остановилась у придорожного ларька, где продавали запрещённые вещества.
Продавцам не понравилось, что их снимают, началась драка — женщину сначала толкали, затем нападавшие использовали мачете, и её спутнику нанесли тяжёлую травму головы прямо на глазах их шестилетней дочери. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, ему наложили 18 швов, диагностировали осколочный перелом черепа.
Несмотря на серьёзность происшествия и возражения медиков и ребёнка, девушка продолжила трансляцию из больницы.
Читайте также: