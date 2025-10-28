Москвичка более 30 раз «забывала» оплатить счета в ресторанах и попала под арест
Жительницу Москвы Марию Б. арестовали на девять суток за очередной случай отказа оплачивать счет в ресторане.
Инцидент произошел вечером 12 октября в одном из ресторанов в центре столицы. После того как посетительница отказалась платить, официанты вызвали полицию, а сотрудники доставили девушку в отдел. Суд квалифицировал действия как мелкое хулиганство.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», Мария не замужем, проживает в хостеле и официально не работает. Летом этого года её уже арестовывали на 15 суток за неоплаченный счет в кафе отеля. Судебные материалы указывают, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности не менее 32 раз, а назначенные штрафы так и оставались неоплаченными.
Читайте также: