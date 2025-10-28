Москвичка более 30 раз «забывала» оплатить счета в ресторанах и попала под арест

28 октября 2025, 13:46

В Москве арестовали девушку, забывавшую оплачивать счета в ресторанах

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Москвы Марию Б. арестовали на девять суток за очередной случай отказа оплачивать счет в ресторане.