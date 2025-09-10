Более 250 детей пропали этим летом в России
С июня по август 2025 года в различных регионах России было зарегистрировано 253 случая исчезновения детей. На это указывают данные проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».
Пресс-служба проекта сообщила «Газете.Ru», что из числа пропавших 227 детей были найдены живыми, 15 погибли, а ещё 11 несовершеннолетних до сих пор числятся в розыске.
Наибольшее количество пропаж зафиксировано в Приморском крае – 60 случаев, Калининградской области – 26, Свердловской области – 19 и Кузбассе – 13.
Специалисты призывают родителей и близких незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и общественные организации при обнаружении исчезновения детей, чтобы увеличить шансы на их скорейшее возвращение.
