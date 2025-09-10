Более 250 детей пропали этим летом в России

10 сентября 2025, 10:21

В России за лето зафиксировали свыше 250 случаев пропажи детей

Фото: iStock/Motortion

С июня по август 2025 года в различных регионах России было зарегистрировано 253 случая исчезновения детей. На это указывают данные проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».