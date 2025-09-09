Достижения.рф

В Сочи разыскивают 19-летнюю девушку, пропавшую после поездки на такси

Фото: iStock/Apriori1

В Адлерском районе Сочи полицейские активно разыскивают 19-летнюю девушку, которая пропала после поездки на такси. Информацию о розыске подтвердили представители правоохранительных органов и поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.



По данным следствия, молодая девушка вышла из такси и с тех пор её местонахождение неизвестно. Полиция совместно с добровольцами продолжает проведение розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, уточняет ТАСС.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил о включении в работу по поиску и призвал всех, кто располагает любой информацией, связанной с исчезновением девушки, обращаться в правоохранительные органы.

Ситуация находится под контролем, поиски продолжаются.

Анастасия Чинкова

