В Сочи разыскивают 19-летнюю девушку, пропавшую после поездки на такси
В Адлерском районе Сочи полицейские активно разыскивают 19-летнюю девушку, которая пропала после поездки на такси. Информацию о розыске подтвердили представители правоохранительных органов и поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
По данным следствия, молодая девушка вышла из такси и с тех пор её местонахождение неизвестно. Полиция совместно с добровольцами продолжает проведение розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, уточняет ТАСС.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил о включении в работу по поиску и призвал всех, кто располагает любой информацией, связанной с исчезновением девушки, обращаться в правоохранительные органы.
Ситуация находится под контролем, поиски продолжаются.
Читайте также: