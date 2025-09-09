На Кубани бесследно исчезла экс-жена осуждённого за мошенничество крымского застройщика
В Краснодарском крае загадочно пропала 47-летняя Елена Олишевич – бывшая супруга Дмитрия Олишевича, известного крымского застройщика и заслуженного строителя России, недавно приговорённого к шести годам лишения свободы за крупное мошенничество.
Отмечается, что женщина исчезла 4 сентября в посёлке Архипо-Осиповка. Она вышла из дома на прогулку, взяв с собой только паспорт и оставив дома все телефоны. Несколько раз её фиксировали камеры системы «Безопасный город», однако затем следы Елены оборвались.
После суда Олишевича Елена развелась с ним и получила значительное материальное вознаграждение.
По словам близких, Елена планировала вскоре вступить в новый брак. Однако у неё диагностирована болезнь Паркинсона, которая затрудняет речь и движения. Из-за этого полиция рассматривает несколько версий произошедшего: несчастный случай, убийство или самоубийство.
На данный момент о местонахождении Елены Олишевич ничего не известно. Полиция продолжает поиски и просит всех, кто может обладать какой-либо информацией, сообщить в ближайшее отделение.
