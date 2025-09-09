На Кубани бесследно исчезла экс-жена осуждённого за мошенничество крымского застройщика

09 сентября 2025, 20:15

В Краснодарском крае разыскивают пропавшую жену известного застройщика Олишевича

Фото: iStock/Fedorovekb

В Краснодарском крае загадочно пропала 47-летняя Елена Олишевич – бывшая супруга Дмитрия Олишевича, известного крымского застройщика и заслуженного строителя России, недавно приговорённого к шести годам лишения свободы за крупное мошенничество.