Более 26 миллионов рублей пропали со счетов Марфо-Мариинской обители в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве пропали более 26 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Днём 7 мая сотрудники женского монастыря не смогли зайти в банк-клиент организации. Они позвонили главному бухгалтеру, но она не ответила. После ещё нескольких звонков коллеги женщины забеспокоились и отправились к ней домой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.
Дверь им открыла сама женщина, которая не позволила беспокоящимся за неё коллегам пройти в квартиру, поскольку там якобы была больная мама. На все вопросы, касающиеся денег она отвечать отказалась, переадресовав их к матушке-настоятельнице.
На следующий день женщина написала, что опаздывает на работу, после чего так и я не явилась. Затем она перестала выходить на связь.
Коллеги вновь перепугались, подумав, что бухгалтер попала в беду по дороге. Они продолжили звонить и писать ей, после чего получили ответ с требованием больше не беспокоить её. Женщина накричала на сотрудников монастыря и бросила трубку.
Финансовый директор отправилась в банк, чтобы выяснить ситуацию. Там сообщили, что главный бухгалтер вывела со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей и перевела их на несколько счетов по всей России. При этом все деньги ей вывести на удалось – когда на счетах остались последние два миллиона, банк заблокировал операции.
В итоге сотрудники монастыря написали заявление в полицию, которая сейчас занимается поиском женщины.
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Дверь им открыла сама женщина, которая не позволила беспокоящимся за неё коллегам пройти в квартиру, поскольку там якобы была больная мама. На все вопросы, касающиеся денег она отвечать отказалась, переадресовав их к матушке-настоятельнице.
На следующий день женщина написала, что опаздывает на работу, после чего так и я не явилась. Затем она перестала выходить на связь.
Коллеги вновь перепугались, подумав, что бухгалтер попала в беду по дороге. Они продолжили звонить и писать ей, после чего получили ответ с требованием больше не беспокоить её. Женщина накричала на сотрудников монастыря и бросила трубку.
Финансовый директор отправилась в банк, чтобы выяснить ситуацию. Там сообщили, что главный бухгалтер вывела со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей и перевела их на несколько счетов по всей России. При этом все деньги ей вывести на удалось – когда на счетах остались последние два миллиона, банк заблокировал операции.
В итоге сотрудники монастыря написали заявление в полицию, которая сейчас занимается поиском женщины.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова