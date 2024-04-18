У россиянина украли из тайника под раковиной 7,5 млн рублей

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В Санкт-Петербурге у бизнесмена из домашнего тайника украли крупную сумму, пишет «78.ru».
Как пишет издание, вор пробрался в четырехкомнатную квартиру в Петербурге к 58-летнему генеральному директору фирмы. Преступник разыскал тайник, расположенный под раковиной, и забрал из него более 7,5 миллиона рублей. Он вошел в жилье без взлома входной двери.
Правоохранители задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
Незадолго до этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей из дома жительницы Кропоткина. Они воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь. Преступники проникли внутрь пока она спала и совершили хищение.
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Правоохранители задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
Незадолго до этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей из дома жительницы Кропоткина. Они воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь. Преступники проникли внутрь пока она спала и совершили хищение.
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Алёна Самарева