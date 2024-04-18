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У россиянина украли из тайника под раковиной 7,5 млн рублей

«78.ru»: у бизнесмена из Петербурга украли 7,5 млн рублей из тайника под раковиной
18 апреля 2024, 11:02
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

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В Санкт-Петербурге у бизнесмена из домашнего тайника украли крупную сумму, пишет «78.ru».
Как пишет издание, вор пробрался в четырехкомнатную квартиру в Петербурге к 58-летнему генеральному директору фирмы. Преступник разыскал тайник, расположенный под раковиной, и забрал из него более 7,5 миллиона рублей. Он вошел в жилье без взлома входной двери.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.



Незадолго до этого на Кубани полицейские задержали подозреваемых в краже драгоценностей из дома жительницы Кропоткина. Они воспользовались тем, что владелица дома не закрыла дверь. Преступники проникли внутрь пока она спала и совершили хищение.

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#санкт-петербург
#россия
#кража
В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий
ФСБ в марте изъяла 612 SIM-боксов, которые могли использовать для диверсий
18 апреля 2024, 11:30

Фото: istockphoto/tsingha25

В марте текущего года в 40 российских регионах были изъяты более 600 SIM-боксов, которые могли использовать в диверсионной и террористической деятельности. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный оперативный штаб Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ пресекла незаконную деятельность владельцев SIM-боксов, которые используются для нелегальной активации учетных записей в социальных сетях, мессенджерах, финансовых системах и банковских счетах. Эти аккаунты, в частности, могут использоваться для различных противоправных действий, включая диверсионную и террористическую деятельность, а также распространение ложных террористических угроз и фейковой информации.

По результатам проведенных в марте 2024 года операций в 40 регионах России были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, а также против двоих лиц, подозреваемых в незаконном доступе к учетным записям Госуслуг, — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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#полиция
#мошенники
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#рф
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Spiegel: В Германии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
18 апреля 2024, 10:15

Фото: istockphoto/picturesd

В немецком городе Байройт полиция задержала двух немцев русского происхождения. Их подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, по заданию российских спецслужб они выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Основными подозреваемыми силовые структуры ФРГ считают 39-летнего Дитера и его приятеля 37-летнего Александра.

По мнению немецких силовиков, Дитер был завербован российскими спецслужбами в 2023 году. В его задачу якобы входило саботировать поставки оружия на Украину. В публикации издания указано, что мужчина между 2014 и 2016 годом якобы воевал на стороне ДНР. В Германии он выслеживал военные объекты США, в частности, базу в Графенвёр, где проходят обучение украинские танкисты.

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В Ярославской области избили ветерана СВО и его жену
18 апреля 2024, 09:49

Фото: istockphoto/globalmoments

Отвратительная история произошла в городе Ростов Ярославской области. Участника специальной военной операции жестоко избили на одной из центральных улиц.
Как сообщает телеграм-канал «Русская община ZOV», пострадала также и жена военнослужащего. Мужчина с супругой возвращался с празднования дня рождения. В центре города он увидел участников «этнической банды», избивающих людей. Военный решил вмешаться, после чего отморозки напали уже на него самого.

Находившаяся вместе с ним жена участника СВО также получила травмы. По рассказу бойца, получившего во время боёв в ходе спецоперации два ранения, его били всякий раз, как он приходил в сознание. Сейчас мужчина находится в госпитале с корсетом на шее. Правоохранители организовали проверку по факту происшедшего.

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#травмы
#мужчина
#сво
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МО: Беспилотники, шары, ракеты Vampire и «Точка-У» сбиты над тремя регионами России
18 апреля 2024, 09:20

Фото: istockphoto/rancho_runner

ВСУ предприняли очередную попытку атаки трех российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные атаковали Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области. Власти регионов также сообщили о попытке ударов ВСУ.

Для атак противник применил оперативно-тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО Vampire. Кроме того, ВСУ использовали метеозонды и беспилотники. О перехвате системой ПВО такого вида вооружения рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В каждом из регионов в результате атаки ВСУ пострадало по одному человеку, также имеются разрушения.

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#минобороны
#вооружения
#пво
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Потерявшего документы россиянина решили выслать в Узбекистан
Lenta.ru: Под Самарой россиянина без документов решили депортировать в Узбекистан
18 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Русского мужчину решили выслать из РФ в Узбекистан из-за потерянных документов, пишет Lenta.ru.
Герман Печатников прожил в России 25 лет. О принятом судом решении о высылке мужчины сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Парламентарий попросил самарский главк МВД России и его руководство «не спешить» с исполнением решения суда. Сам Матвеев тоже надеется, что решение будет обжаловано с помощью прокуратуры и уполномоченного по правам человека.

У Печатникова в России пятеро детей, у его брата тоже есть российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей. Это подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении.

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#россия
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#суд
#узбекистан
#россияне
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В частном доме в Подмосковье нашли нелегальный арсенал с пистолетами и патронами
18 апреля 2024, 09:16

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

55-летнего жителя села Бужаровское городского округа Истра задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В частном доме мужчины были обнаружены 277 патронов, части огнестрельного оружия, три магазина, 105 пуль, три предмета, конструктивно схожих с карабином и пистолетами ТТ, сыпучее вещество, похожее на порох, а также 8 тысяч капсюлей-воспламенителей и гильз», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что 100 изъятых боеприпасов являются пригодными для стрельбы патронами к пистолетам Стечкина и Макарова. Остальные боеприпасы и оружие исследуют в ходе дальнейших разбирательств.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и отпустили под подписку о невыезде.

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#истра
#оружие
#полиция
#криминал
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Курсанта МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней
«Лента.ру» : Курсанта МЧС осудили на 21 год за расправу над 16-летней девочкой
18 апреля 2024, 08:57

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы курсанта МЧС из Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой, пишет «Лента.ру».
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), мужчину признали виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»,«Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление»,«Кража», «Умышленное уничтожение чужого имущества»,«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»УК РФ.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Как уточняет прокуратора, речь идёт о курсанте академии МЧС Евгении Анисифорове. В июле 2022 года он напал на незнакомку на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске. Осужденный избил ее, перенес в кусты и изнасиловал.

Затем фигурант подумал, что девочка умерла. Он накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Позже выяснилось, что потерпевшая не выжила из-за асфиксии.

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#мчс
#изнасилование
#убийство
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Отец-одиночка лишился жилья из-за наводнения в Кургане
URA.RU: отец-одиночка Ибрагимов остался без жилья из-за наводнения
18 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Wheatfield

В Кургане дом отца-одиночки Нармурата Ибрагимов, который воспитывает двух детей, полностью погрузился в воду, пишет URA.RU.
Как рассказал сам Ибрагимов, его дети ещё маленькие — одному восемь лет, другому — десять. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. Он выразил надежду, что неравнодушные люди помогут его семье, добавив, что пока не знает «куда обращаться».

Отец-одиночка каждый день проверяет, что происходит с его домом. Сначала он отнёс детские вещи и гусей на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.

Многие жители Кургана находятся в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым масштабным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра.

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#россия
#наводнение
#курганская область
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Российский следователь стал фигурантом уголовного дела о взятке в 24 миллиона рублей
Против следователя МВД возбудили дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей
18 апреля 2024, 06:04

Фото: Фотобанк Московской области

Против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 24 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала источник, полицейский в коррупционной схеме выполнял роль посредника: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей, после чего передал деньги неустановленному лицу.

По предварительным данным, за эти деньги необходимо было обеспечить передачу уголовного дела в производство сотрудников полиции Москвы.

«В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства.
По данной статье предусматривается максимально название в виде лишения свободы вплоть до 12 лет.

Ранее сообщалось, что священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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