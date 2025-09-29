Более 30 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
Число погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 33 человек. Об этом сообщили источники «Известий».
29 сентября в городе Сланцы нашли мёртвым Александра М. Рядом с его телом находилась пластиковая бутылка объёмом 0,5 литра с прозрачной жидкостью. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Жидкость направили на экспертизу, а тело передали в морг для установления точной причины смерти. По предварительной информации, смерть мужчины также может быть связана с употреблением суррогатного алкоголя.
Также РЕН ТВ пишет, что жертвы зафиксированы в следующих районах: Сланцевский район – 22 погибших, Волосовский район – семь, Приозерский район – два, Гатчинский и Тосненский районы – по одному.
Массовое отравление произошло 26 сентября. По версии следствия, в составе употребляемой продукции содержался метиловый спирт – крайне токсичное вещество, смертельно опасное даже в небольших дозах.
В настоящее время правоохранительные органы заключили под стражу шестерых подозреваемых в изготовлении и распространении алкогольной продукции, ещё 14 человек задержали.
Расследование продолжается. Следственные органы выясняют источники производства и распространения смертельно опасного алкоголя, а также устанавливают всех причастных.
