Более 30 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

29 сентября 2025, 12:53

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти достигло 33

Фото: iStock/Far700

Число погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 33 человек. Об этом сообщили источники «Известий».