Песков назвал ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»

29 сентября 2025, 08:23

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию со смертями от суррогатного алкоголя в Ленинградской области «из ряда вон выходящей». Его слова приводит ТАСС.





Представитель Кремля подчеркнул, что эта ситуация потребует повышенного внимания, несмотря на уже существующие строгие нормативные акты в алкогольной сфере.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — цитирует его агентство.