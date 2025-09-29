Песков назвал ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию со смертями от суррогатного алкоголя в Ленинградской области «из ряда вон выходящей». Его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что эта ситуация потребует повышенного внимания, несмотря на уже существующие строгие нормативные акты в алкогольной сфере.
«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — цитирует его агентство.По последним данным, с начала сентября в Сланцевском районе от отравления суррогатным алкоголем зафиксировали 19 смертей. Сначала, спустя несколько часов после госпитализации, скончался 54-летний Юрий, затем 69-летний Борис умер дома. На следующий день из-за опасного напитка погибли еще пять человек, в том числе жена одного из продавцов.
В связи с этим возбудили три уголовных дела и задержали 14 человек, причастных к незаконной торговле. В ходе обысков изъяли более 1300 литров контрафакта.