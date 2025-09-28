В Ленобласти задержали 14 человек по делу о массовом отравлении алкоголем
В Ленинградской области в рамках трех уголовных дел задержали 14 человек, причастных к распространению опасной продукции. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.
Правоохранительные органы проводят обыски в местах реализации и хранения поддельного алкоголя. В результате этих мероприятий было изъято более 1,3 тысяч литров контрафактного спиртного.
Расследование продолжается под контролем прокуратуры, сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Ленинградской области произошла крупная трагедия: 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Основные места происшествий — город Сланцы и деревня Гостицы, которая находится рядом. Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых в производстве и распространении опасного напитка.
Читайте также: