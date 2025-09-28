В Ленобласти задержали 14 человек по делу о массовом отравлении алкоголем

28 сентября 2025, 14:08

Прокуратура: в Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении самогоном

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленинградской области в рамках трех уголовных дел задержали 14 человек, причастных к распространению опасной продукции. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.