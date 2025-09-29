В Ленобласти нашли склад с алкоголем, унесшим жизни десятков людей
В Ленинградской области правоохранительные органы обнаружили склад, откуда распространялся опасный алкоголь, ставший причиной гибели десятков людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
На складе, принадлежащем коммерческой организации, хранился конфискованный алкоголь, изъятый из незаконного оборота. По предварительным данным, эту партию должны были уничтожить, однако вместо этого её перепродали.
Сейчас следственные органы устанавливают всех лиц, причастных к противоправной схеме с конфискатом. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Дополнительно расследуется производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
Расследование продолжается.
