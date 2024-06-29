Более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере в Пензе

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Более тридцати детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Уточняется, что некоторые из пострадавших детей находятся в изоляторе. Правоохранительные органы начали проверку, в том числе организации питания.
Прокуратура также установит все обстоятельства и даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты особые меры.
Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере «Юность», который находится в Воронежской области, у десяти детей выявлена острая кишечная инфекция. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Прокуратура также установит все обстоятельства и даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты особые меры.
Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере «Юность», который находится в Воронежской области, у десяти детей выявлена острая кишечная инфекция. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова