Подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты в Оренбурге

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В Оренбурге подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты. Мужчина напал на него с ножом и устроил погром в квартире, пишет телеграм-канал Shot.
17-летний Александр, проживающий в Оренбурге, заявил, что он живет один, работает компьютерным мастером и продает видеокарты. Однажды к нему домой пришел разгневанный клиент, недовольный приобретенной видеокартой. Мужчина обвинял Александра в продаже некачественного товара и, угрожая ножом, дважды ранил его в ногу, после чего сильно избил.
Подростка особенно поразило, что после нападения злоумышленник переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Александр сам вызвал скорую помощь.
После лечения Александра ждал неприятный сюрприз: нападавшего задержали, но вскоре отпустили. Теперь подросток боится выходить на улицу и надеется, что Следственный комитет примет меры для изоляции опасного покупателя.
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Подростка особенно поразило, что после нападения злоумышленник переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Александр сам вызвал скорую помощь.
После лечения Александра ждал неприятный сюрприз: нападавшего задержали, но вскоре отпустили. Теперь подросток боится выходить на улицу и надеется, что Следственный комитет примет меры для изоляции опасного покупателя.
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Артем Кузьмин