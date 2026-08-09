Более 30 кошек оставили умирать на брошенной лодке

09 августа 2026, 05:24

NYP: более 30 истощенных кошек спасли с заброшенной лодки в США

Фото: iStock/vvvita

Полиция города Такома (США, штат Вашингтон) спасла более 30 кошек и котят с брошенной лодки. Об этом пишет американская газета The New York Post.