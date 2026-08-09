Более 30 кошек оставили умирать на брошенной лодке
Полиция города Такома (США, штат Вашингтон) спасла более 30 кошек и котят с брошенной лодки. Об этом пишет американская газета The New York Post.
По данным издания, правоохранителям поступила информация о судне, оставленном около пляжа Оуэн-Бич. Прибыв на место, они обнаружили внутри животных, содержавшихся в небезопасных условиях.
Так как лодка находилась в частной собственности, сотрудникам службы контроля за животными потребовался ордер на обыск, чтобы полицейские смогли подняться на борт. Вскоре после выдачи разрешения всех кошек забрали. На тот момент они были сильно истощены и напуганы. Специалисты осмотрели животных и доставили их в приют Такома-Пирс Каунти.
Личность владельца судна удалось установить, однако его пока не арестовали. Как кошки оказались у него на борту, в материале не уточняется.
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