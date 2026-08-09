Десятки человек стали жертвами жесткого ДТП с двумя автобусами

09 августа 2026, 03:15

Минимум 22 человека погибли при столкновении двух автобусов в Нигере

Фото: iStock/conejota

В Нигере в лобовом столкновении двух автобусов погибли по меньшей мере 22 человек, еще 37 пострадали, в том числе 17 военных. Об этом сообщает местное агентство ANP со ссылкой на министерство транспорта страны.