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Десятки человек стали жертвами жесткого ДТП с двумя автобусами

Минимум 22 человека погибли при столкновении двух автобусов в Нигере
Фото: iStock/conejota

В Нигере в лобовом столкновении двух автобусов погибли по меньшей мере 22 человек, еще 37 пострадали, в том числе 17 военных. Об этом сообщает местное агентство ANP со ссылкой на министерство транспорта страны.



По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Мадава. Один автобус, следовавший из одноименного города, врезался в другой, перевозивший в основном военных из города Зиндер. Транспортные средства попали в ДТП в нескольких километрах от деревни Рези, на выезде из населенного пункта Дуку Дуку.

Глава минтранса Нигера Абдурахман Амаду от имени властей страны выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли при опрокидывании автоцистерны в столице Центральноафриканской Республики Банги.

Лидия Пономарева

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