Самолет с пассажирами не долетел до пункта назначения из-за дыма в кабине пилотов

09 августа 2026, 02:12

NBC: рейс Delta 2204 вернулся в Атланту из-за задымления в кабине пилотов

Фото: iStock/Dushlik

Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине. Об этом сообщает телеканал NBC.