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Самолет с пассажирами не долетел до пункта назначения из-за дыма в кабине пилотов

NBC: рейс Delta 2204 вернулся в Атланту из-за задымления в кабине пилотов
Фото: iStock/Dushlik

Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине. Об этом сообщает телеканал NBC.



Рейс 2204 должен был направиться в другой город, но развернулся в Атланту почти сразу после взлета. Все случилось утром, на борту находились порядка 200 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пилоты доложили диспетчерам о задымлении, объявили аварийную ситуацию и запросили немедленное возвращение. В итоге борт без происшествий приземлился в точке вылета, и обошлось без пострадавших. Представители перевозчика заверили, что всех пассажиров пересадят на другие рейсы, а самолет направят на технический осмотр, чтобы выяснить точные причины инцидента.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44 разбился в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро. В результате ЧП погибли четыре человека — три женщины и пилот.

Лидия Пономарева

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