Военный полигон загорелся в европейской стране
На военном полигоне Загорье около города Сеница на западе Словакии произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Dennikn.
Огонь разгорелся вскоре после завершения военно-исторической акции Sahara Slovakia 2026 недалеко от Военно-технического и испытательного института.
Представитель минобороны страны Михал Бахрат заявил, что всего специалисты зафиксировали три очага возгорания. Ведомство направило на место дополнительные силы и военных, а также вертолеты Black Hawk.
Тем временем окружное управление соседнего города Малацки объявило режим ЧС. Его руководитель Роберт Петько пояснил, что эта мера позволит мобилизовать больше сил для работ по стабилизации обстановки.
К ликвидации пожара привлекли около ста пожарных и более 20 единиц спецтехники. Сейчас основная задача спасателей — не допустить распространения огня. Точные причины пока неизвестны, их предстоит выяснить специальной экспертной комиссии.
Местные СМИ не исключают, что инцидент связан с самовозгоранием растительности на фоне аномальной жары и отсутствия осадков в последние недели.
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