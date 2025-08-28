Более 300 человек разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего на Урале
В городе Артёмовский Свердловской области продолжаются масштабные поиски восьмилетнего ребёнка, пропавшего 26 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, мальчик ушёл из дома на улице Загородной днём 26 августа и с тех пор не выходит на связь.
В поисковой операции задействованы более 300 человек – водолазы, волонтёры, сотрудники полиции и представители поискового отряда «ЛизаАлерт».
Родители мальчика первоначально опознали по описанию одежду ребёнка, однако позже их показания начали меняться, что осложняет работу следственных органов.
Поиски продолжаются, правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, обратиться в полицию.
