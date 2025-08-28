В горах Кабардино-Балкарии группу альпинистов засыпало камнями
В горах Кабардино-Балкарии группа из троих альпинистов была засыпана камнями. В результате происшествия погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.
По данным telegram-канала Shot, группа вышла на маршрут 25 августа. Уже 27-го числа она попала под камнепад. Из-за него погиб бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.
Вторая участница группы Екатерина Федорова получила травмы после камнепада. Она госпитализирована в больницу. Ее вместе с третьим членом похода эвакуировали на вертолете.
Погибший Александр Расторгуев совершил более 200 восхождений и является мастером спорта по альпинизму.
Читайте также: