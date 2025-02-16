Более 40 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали

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В результате обрушения нелегальной шахты по добыче золота на западе Мали погибли не менее 48 человек. Об этом информирует Agence France-Presse.
Трагедия произошла на заброшенном руднике, ранее принадлежавшем китайской компании. Согласно информации агентства, среди погибших в основном женщины.
Глава экологической организации рассказал, что поиски жертв продолжаются. Уточняется, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.
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Екатерина Коршунова