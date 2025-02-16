Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

Анатолий Першин (Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ)
Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Иерей Анатолий Першин погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на автодороге «Осиновая Роща — Магистральная», где автомобиль священника столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили «78.ru».
Анатолий Першин был известен не только как священнослужитель, но и как участник ленинградской рок-сцены 1980–90-х годов. В молодости он основал группу «М.А.Т», выступал петербургских сценах с авторскими песнями. Он был членом Ленинградского рок-клуба наряду с Кинчевым и Гребенщиковым*, также дружил с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком.
Даже после ухода в религию в конце 1990-х Першин продолжал писать и исполнять песни, среди которых — «Белые птицы» и «Это не сон». С 2012 года мужчина стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.
По данным Госавтоинспекции Всеволожского района из официального Telegram-канала, 15 февраля около 19:52 67-летний водитель Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛиАЗ. Этим водителем оказался Першин, он скончался на месте.
Позже выяснилось, что в автобусе пострадал 17-летний пассажир, которого госпитализировали с легкими травмами.
Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что стало известно о смерти молодой певицы из Узбекистана, которая несколько лет назад принимала участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!». Ширин Абдуллаева погибла в возрасте 19 лет, причиной смерти стал менингит.
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Даже после ухода в религию в конце 1990-х Першин продолжал писать и исполнять песни, среди которых — «Белые птицы» и «Это не сон». С 2012 года мужчина стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.
По данным Госавтоинспекции Всеволожского района из официального Telegram-канала, 15 февраля около 19:52 67-летний водитель Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛиАЗ. Этим водителем оказался Першин, он скончался на месте.
Позже выяснилось, что в автобусе пострадал 17-летний пассажир, которого госпитализировали с легкими травмами.
Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что стало известно о смерти молодой певицы из Узбекистана, которая несколько лет назад принимала участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!». Ширин Абдуллаева погибла в возрасте 19 лет, причиной смерти стал менингит.
Читайте также:
В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела
«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
Мария Моисеева