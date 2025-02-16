Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

78.ru: в Ленобласти столкнулись автобус и легковушка, погиб иерей Першин
Анатолий Першин (Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ)

Анатолий Першин (Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ)

Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Иерей Анатолий Першин погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на автодороге «Осиновая Роща — Магистральная», где автомобиль священника столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили «78.ru».
Анатолий Першин был известен не только как священнослужитель, но и как участник ленинградской рок-сцены 1980–90-х годов. В молодости он основал группу «М.А.Т», выступал петербургских сценах с авторскими песнями. Он был членом Ленинградского рок-клуба наряду с Кинчевым и Гребенщиковым*, также дружил с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком.

Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Даже после ухода в религию в конце 1990-х Першин продолжал писать и исполнять песни, среди которых — «Белые птицы» и «Это не сон». С 2012 года мужчина стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.

По данным Госавтоинспекции Всеволожского района из официального Telegram-канала, 15 февраля около 19:52 67-летний водитель Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛиАЗ. Этим водителем оказался Першин, он скончался на месте.



Позже выяснилось, что в автобусе пострадал 17-летний пассажир, которого госпитализировали с легкими травмами.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что стало известно о смерти молодой певицы из Узбекистана, которая несколько лет назад принимала участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!». Ширин Абдуллаева погибла в возрасте 19 лет, причиной смерти стал менингит.

Читайте также:

В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение

Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела

«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
#полиция
#дтп
#автобус
#авария
#пассажир
#рок
#происшествия
Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела
112: В Ингушетии киллер хотел застрелить экс-начальника ГОВД Карабулака
16 февраля 2025, 02:20

Фото: iStock/eugenekeebler

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, ранее осужденного за пытки задержанного. Нападение совершил неизвестный. Момент атаки попал на видео, кадры стрельбы выложили в Telegram-канале «112».
Киллер открыл огонь по Нальгиеву, попытался расстрелять мужчину, а затем скрылся с места преступления. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили сожженным в селе Сурхахи.

Пострадавший госпитализирован. «Известия» сообщают, что мужчина получил ранение в ногу.

Правоохранительные органы не исключают причастности к инциденту членов баталхаджинской террористической группировки*, активизировавшейся в последние месяцы. Эту организацию связывают с рядом нападений, включая теракт в «Крокусе».

Нальгиев получил известность в 2012 году, когда был приговорен к 8 годам колонии за применение пыток к подозреваемому с целью получения признательных показаний.



Читайте также:

В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение

Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка

*террористическая организация, запрещена на территории РФ
#нападение
#автомобиль
#теракт
#пострадавший
#112
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
15 февраля 2025, 23:17

Фото: iStock/caughtinthe

Во Владимирской области из-за ДТП на трассе гробы с телами умерших высыпались из прицепа грузовика Mercedes-Benz прямо на дорогу, мешая движению. Часть из гробов с трупами для кремации серьезно пострадала в столкновении. Кадры происшествия выложили в Telegram-канале «Это Вязники, детка».
Фото с места аварии показывает разбросанные гробы и деформированный борт грузовика.



В госавтоинспекции Владимирской области сообщили «Зебра ТВ», что ДТП произошло около 22:20 на федеральной трассе М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес Бенц» не соблюл боковой интервал с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него у светофора. А тот въехал в стоящую впереди «Ладу Гранта», что привело к крупной аварии. В результате удара часть гробов выпала из поврежденного кузова и разбилась на дороге.

В ГАИ региона подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавших среди живых людей нет.

Читайте также:

Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео

Охота за богатыми: роман 23-летней внучки Ротару с миллиардером из США и задержание сына при побеге. Как живут близкие певицы?

Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы
#дтп
#mercedes
#водитель
#мерседес
#кадры
#гаи
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео
МЧС: В Калининградской области утонули два рыбака, тело второго мужчины ищут
15 февраля 2025, 23:03

Фото: iStock/caughtinthe

В Калининградской области произошла трагедия: на озере Марийское Нижнее двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, провалились под лед. О двух утопших сообщили в Telegram-канале МЧС России, выложил видео работы сотрудников по извлечению тел.
Инцидент произошел, когда погибшие передвигались на мотобуксировщике. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.

Читайте также:

«Пытаетесь подстроиться»: Воробьев обратился к женскому полу

Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие

«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг
#спасатели
#мчс
#поиски
#лёд
#мужчины
#происшествия
#погибшие
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие
Bild: при наезде авто на толпу в Мюнхене погибли девочка с матерью
15 февраля 2025, 22:45

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Маленькая девочка с матерью погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на городскую полицию. Уточняется, что ребенку два года, а женщине — 37 лет. Они скончались в больнице через два дня после трагедии.
«Я глубоко потрясён и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение», — сказал министр баварского МВД Йоахим Херрманн.

Трагедия произошла в минувший четверг, 13 февраля, на стачке сотрудников соцучреждений. По словам баварского премьера Маркуса Зедера, вероятно, это был теракт.

Ранее стало известно о гибели вокалистки NEMA Натальи Немеляйнен в Севастополе. Уточнялось, что женщину ударили по голове кирпичом. Подозреваемый находится под стражей.

Читайте также:

Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот

Тайская таксистка избила россиянку на Пхукете за отмену заказа

Защита просила отменить пожизненный срок экс-майору МВД Евсюкову из-за ботинка
#мир
#германия
#дтп
#дети
#авария
#новости
#смерть
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе в бытовой ссоре погибла вокалистка NEMA Немеляйнен
15 февраля 2025, 20:48

Фото: istockphoto/blinow61

Вокалистка NEMA Наталья Немеляйнен погибла в результате бытовой ссоры с соседом в Севастополе. Как уточнили РИА Новости в региональном СУ СК, спутник женщины получил ранения.
Трагедия произошла в ночь на среду, 12 февраля, в одном из СНТ. Сосед ударил 45-летнюю вокалистку кирпичом по голове, а также ее 36-летнего сожителя. Подозреваемый находится под стражей, а пострадавший госпитализирован, добавили в СУ СК.

По сообщению региональной прокуратуры, 14-летняя дочь погибшей сейчас находится у отца, соблюдение ее прав на контроле ведомства.

Ранее стало известно, что таксистка из Таиланда избила москвичку на Пхукете на почве отмененного заказа. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот

На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения

Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
#мир
#россия
#певица
#смерть
#севастополь
#новости
#криминал
#следственный комитет
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате