Более 40 поездов задерживаются из-за схода вагонов в Пермском крае

02 марта 2026, 06:24

Фото: Telegram @CMSUTSKR

В ночь на 2 марта на перегоне «Ферма-Бахаревка» Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СК.