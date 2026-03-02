Более 40 поездов задерживаются из-за схода вагонов в Пермском крае
В ночь на 2 марта на перегоне «Ферма-Бахаревка» Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СК.
Один из сошедших вагонов столкнулся с локомотивом электропоезда. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Авария привела к задержке более 40 грузовых и трех пассажирских поездов.
На место происшествия выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Специалисты проводят проверку в рамках статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
