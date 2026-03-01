Двое детей попали в больницу после падения снега в Калуге
В Калуге двоих подростков 12 и 13 лет госпитализировали после схода снега с крыши многоквартирного дома.
Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, пишет ТАСС. По предварительным данным, снежная масса сошла с кровли дома на улице Пухова.
После происшествия прокуратура организовала проверку. По ее результатам действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.
Ранее россиянин попал в больницу из-за рухнувшей с крыши наледи. Состояние пострадавшего не уточнялось.
