Двое детей попали в больницу после падения снега в Калуге

Фото: istockphoto/Richard Heath

В Калуге двоих подростков 12 и 13 лет госпитализировали после схода снега с крыши многоквартирного дома.



Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, пишет ТАСС. По предварительным данным, снежная масса сошла с кровли дома на улице Пухова.

После происшествия прокуратура организовала проверку. По ее результатам действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

Ранее россиянин попал в больницу из-за рухнувшей с крыши наледи. Состояние пострадавшего не уточнялось.

Никита Кротов

