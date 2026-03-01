Машина и поезд столкнулись в Брянской области

01 марта 2026, 18:03

При столкновении машины и поезда в Брянской области погибли два человека

Фото: istockphoto/z1b

Столкновение поезда с легковым автомобилем произошло на железнодорожном переезде в Клинцовском районе Брянской области. Об этом пишет ТАСС.