Машина и поезд столкнулись в Брянской области
Столкновение поезда с легковым автомобилем произошло на железнодорожном переезде в Клинцовском районе Брянской области. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте, водитель и пассажир авто погибли. По данным ведомства, авария случилась 1 марта 2026 года на переезде перегона между станциями Робчик и Клинцы.
Следователи начали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В СК уточнили, что проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.
