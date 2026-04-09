Более 430 участков автомобильных дорог повреждены в Чечне из-за непогоды
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел итоги работы по ликвидации последствий паводков на заседании правительственной комиссии в режиме видеоконференции. В своем Telegram‑канале руководитель региона озвучил информацию о масштабах ущерба.
Стихия нанесла урон обширному числу объектов инфраструктуры. В результате обильных паводков повреждения получили 4 363 домовладения, где проживают около 19 тысяч человек. Свыше 438 участков автомобильных трасс и 48 мостов пострадали из-за обильных потоков воды и оползней. Кроме того, специалисты зафиксировали разрушения на 90 социально значимых объектах.
Кадыров отметил, что часть поврежденных зданий придется возводить практически с нуля. Им требуется капитальный ремонт либо новое строительство.
