Халатность врачей лишила пациента половины пениса в Британии

09 апреля 2026, 22:58

Фото: istockphoto/Gumpanat

26-летнего жителя Великобритании экстренно госпитализировали после того, как его половой орган начал издавать резкий неприятный запах. Об этом пишет Unilad.





Изначально молодой человек обратился к врачам из-за того, что головка члена увеличилась в четыре раза. Медики предположили воспаление на фоне недостаточной гигиены или инфекцию, передающуюся половым путем.



Спустя месяц к отеку добавился сильный зловонный запах и боль. Однако специалисты вновь отмели опасения пациента, заявив, что для онкологии он слишком молод.



Лишь когда брат нашел мужчину в луже крови и самостоятельно доставил его в больницу, диагноз наконец подтвердился — рак. Пациенту провели обрезание, в результате которого он лишился половины органа. Вопреки прогнозам врачей, заявивших, что он никогда не сможет иметь детей, после операции его возлюбленная забеременела и родила здорового мальчика.



