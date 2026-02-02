Более 50 человек погибли в Польше из-за сильных морозов

02 февраля 2026, 02:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

С начала зимы в Польше погибли свыше 50 человек из‑за экстремально низких температур. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский в беседе с журналистами.





По словам чиновника, период сильных морозов достигает максимальной интенсивности. Помимо летальных исходов, десятки людей пострадали от переохлаждения.



«Мы располагаем печальными данными о новых жертвах. На текущий момент зафиксировано 54 случая гибели людей. Кроме того, 36 человек пострадали от переохлаждения», — проинформировал Щепаньский.