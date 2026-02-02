Более 50 человек погибли в Польше из-за сильных морозов
С начала зимы в Польше погибли свыше 50 человек из‑за экстремально низких температур. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский в беседе с журналистами.
По словам чиновника, период сильных морозов достигает максимальной интенсивности. Помимо летальных исходов, десятки людей пострадали от переохлаждения.
«Мы располагаем печальными данными о новых жертвах. На текущий момент зафиксировано 54 случая гибели людей. Кроме того, 36 человек пострадали от переохлаждения», — проинформировал Щепаньский.Заместитель министра обратил внимание, что чаще всего от холодов страдают лица, проживающие в заброшенных зданиях. Он призвал их переждать зиму в более надежных укрытиях во избежание роста летальных случаев.
Щепаньский также предупредил, что предстоящая ночь станет самой морозной с начала зимы на территории Польши. По его словам, столбики термометра в Сувалках (северо‑запад страны) могут опуститься до −29 °C.