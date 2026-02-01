Ругалась на морозы и жизнь: мать двоих детей арестовали за матерную брань в Москве

01 февраля 2026, 22:36

Женщина получила 10 суток ареста за мат на остановке в Москве

Фото: istockphoto/zoka74

В Москве женщину отправили в спецприемник на десять суток за нецензурную брань. По данным «Осторожно, Москва», она продолжала ругаться даже после предупреждения полицейских.