Ругалась на морозы и жизнь: мать двоих детей арестовали за матерную брань в Москве
В Москве женщину отправили в спецприемник на десять суток за нецензурную брань. По данным «Осторожно, Москва», она продолжала ругаться даже после предупреждения полицейских.
Ее задержали 27 января на одной из остановок. В судебных документах указали, что женщина материлась, жалуясь на «снег, морозы, жизнь». У задержанной двое детей — 16 и 17 лет. В ближайшие дни подросткам придется обходиться без матери по случаю ее административного наказания.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, который плевался и матерился в метро после проигрыша в казино. Инцидент произошёл 25 января на станции «Калужская». Согласно материалам суда, мужчина громко выражался нецензурно, плевался и показывал пассажирам неприличные жесты, ведя себя агрессивно. На замечания окружающих он не реагировал, после чего его задержали полицейские.
Вину он признал полностью.
