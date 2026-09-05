Более 50 человек пострадали при мощном взрыве на военном объекте в Боливии
В Боливии произошёл мощный взрыв на военном объекте. В результате ЧП пострадали 58 человек, рассказал министр обороны Эрнесто Хустиниано.
В числе раненых — 52 гражданских лица и шесть военнослужащих. Инцидент случился на территории центра обслуживания артиллерийского полка «Боливар», где находились запасы пиротехнических материалов.
На месте происшествия спасатели разбирают завалы и ведут поиск людей. Изначально власти не подтверждали данные о летальных случаях, хотя поступали предварительные сведения о возможных жертвах. Позже телеканал Unitel со ссылкой на полицию уведомил о двух погибших.
Ранее мощный взрыв прогремел в Ливии. Инцидент произошёл на складе с боеприпасами.
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