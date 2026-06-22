Более 50 человек пострадали при взрыве на заводе в Катаре
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе к северо‑востоку от Дохи пострадали по меньшей мере 54 человека, ещё 18 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара, чьи слова цитирует ТАСС.
Инцидент произошёл на одном из предприятий в промышленном районе Рас‑Лаффан, где сосредоточены основные мощности эмирата по производству сжиженного природного газа. В заявлении ведомства уточняется, что поисково‑спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» совместно с гражданской обороной ведёт операцию по поиску пропавших.
Ранее корреспондент издания передавал, что вечером в воскресенье жители нескольких районов Дохи ощутили странные толчки, напоминавшие землетрясение. Позже МВД Катара подтвердило факт локального взрыва в промышленной зоне.
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