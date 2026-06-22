Более 50 человек пострадали при взрыве на заводе в Катаре

22 июня 2026, 06:28

Фото: istockphoto/irontrybex

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе к северо‑востоку от Дохи пострадали по меньшей мере 54 человека, ещё 18 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара, чьи слова цитирует ТАСС.