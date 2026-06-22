Напавшего на детский лагерь в Туве мужчину задержала полиция
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Туве мужчину, который напал на детей в лагере «Орлёнок». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУСК РФ.
По данным республиканского главка МВД, инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря, расположенного на озере Чагытай. В результате его действий дети получили телесные повреждения. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить мотивы совершённого преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, а материалы дела направят в суд для избрания меры пресечения.
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