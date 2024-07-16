Более 50 росгвардейцев принимают участие в тушении пожара в Коктебеле

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Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии помогают в тушении лесного пожара в Коктебеле. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Сотрудники Росгвардии с помощью воды тушат отдельные очаги возгорания, чтобы не дать огню распространиться. Ранее сообщалось, что с лесными пожарами в Крыму борются более 500 специалистов. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется», — сообщили в материале РенТВ.
Всего в республике произошло пять возгораний. Они случились в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба», на территориях Феодосийского и Грушевского участковых лесничеств, а также в посёлке городского типа Новофёдоровка и в Коктебеле.
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Мира Полтева