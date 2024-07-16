В Кузбассе подростки испортили могилы бойцов, погибших на СВО

В Италии 24-летняя жительница Реджо-ди-Калабрии стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По данным следствия, она завернула родившихся близнецов в простыню и оставила умирать в шкафу. Об этом сообщило издание L’Unione Sarda.