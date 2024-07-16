В Кузбассе подростки испортили могилы бойцов, погибших на СВО

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В Кузбассе подростки нанесли ущерб могилам погибших в ходе специальной военной операции.
В селе Березово Новокузнецкого района следователи начали проверку инцидента. Неизвестные повредили на кладбище места захоронений, включая могилы участников специальной военной операции.
Это уже не первый случай осквернения могил военнослужащих в Кузбассе в этом году. Весной аналогичный случай вандализма произошёл в посёлке Промышленная.
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«Было установлено, что к этому причастны двое подростков — тринадцати и пятнадцати лет. Сейчас с их участием проводятся проверочные мероприятия в соответствии со статьёй 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Это уже не первый случай осквернения могил военнослужащих в Кузбассе в этом году. Весной аналогичный случай вандализма произошёл в посёлке Промышленная.
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Мира Полтева