Под Курском ВСУ атаковали дроном девушку, которая каталась на велосипеде

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Вооружённые силы Украины сбросили взрывчатку с беспилотника на 18-летнюю девушку в Тёткино в Курской области. В момент атаки она каталась на велосипеде в центре посёлка.
По информации издания Mash, пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Из-за повторной атаки добраться до неё пока невозможно.
Ночью 16 июля вооружённые силы Украины атаковали пять регионов России. В небе над этими регионами было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов.
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«Инцидент произошёл в приграничном Теткино. Днём ранее, 16 июля, ещё один житель этого населённого пункта пострадал от сброшенного с беспилотника боеприпаса», — говорится в материале.
Ночью 16 июля вооружённые силы Украины атаковали пять регионов России. В небе над этими регионами было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов.
Кроме Курской области, дроны были сбиты над Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом.
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Мира Полтева