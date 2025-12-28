Достижения.рф

Более 5500 человек остались без электричества на Камчатке из-за снегопада

Фото: iStock/MahmutSonmez

На Камчатку обрушился мощный циклон с интенсивными снегопадами. Стихия привела к серьёзным последствиям.



Как сообщает Телеграм-канал SHOT, более 5 500 жителей Елизовского района остались без электроснабжения, в ряде населённых пунктов введён режим чрезвычайной ситуации, а в местном аэропорту задерживаются авиарейсы.

В посёлках Лесной и Березняки местные власти объявили режим ЧС. Всех пострадавших принимает пункт временного размещения в одной из местных школ.

Восстановление электроснабжения ведут пять специализированных бригад энергетиков. Самые значительные снегопады пришлись на Петропавловск‑Камчатский и Елизовский район.

