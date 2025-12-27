Один ребёнок погиб и трое пострадали в результате ДТП в Удмуртии
Жертвой автомобильной аварии в Удмуртии стала 11-летняя девочка. Информацию подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в Можгинском районе 37‑летняя водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справилась с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Скания».
Последствия ДТП оказались трагическими. 11‑летняя пассажирка скончалась до приезда медиков. Ещё трое детей в возрасте от 8 до 10 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
