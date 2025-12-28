28 декабря 2025, 02:42

BFMTV: напавшего на женщин в Париже малийца поместили в психбольницу

Фото: iStock/Pressmaster

25‑летнего гражданина Мали, совершившего нападение с ножом на женщин в Париже, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.