BFMTV: напавшего на женщин в Париже малийца поместили в психбольницу
Фото: iStock/Pressmaster

25‑летнего гражданина Мали, совершившего нападение с ножом на женщин в Париже, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.



Решение о госпитализации уполномоченные лица приняли в связи с тем, что состояние здоровья подозреваемого признали несовместимым с содержанием под арестом.

По информации канала, задержанный ранее привлекался к ответственности. В январе 2024 года его осудили и отправили в тюрьму за ограбление и сексуальное насилие. Кроме того, мужчина уже попадал в поле зрения полиции из‑за порчи чужого имущества.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом в руках совершил серию нападений возле станций метрополитена в Париже.

Александр Огарёв

